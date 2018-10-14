МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 в Москве Евгений Ямбург поддержал инициативу депутатов Госдумы сделать День учителя общенациональным праздником.

Пятого октября в России празднуется День учителя. По данным Минпросвещения, свой профессиональный праздник в России отмечают около 1,5 миллиона школьных педагогов. Телеканал RT сообщал, что в Госдуме предлагают сделать День учителя общенациональным праздником, который может стать официальным выходным.

"Я могу сказать, что хотя бы в этом признается великая роль учителя. Я, как педагог, почти 45 лет в школе, я могу только это приветствовать и сказать, что я "за" это. Добрая инициатива, почему бы ее не признать… Праздник и так общенациональный, потому что у всех есть дети и внуки. Вы знаете, это просто уже оформление того, что есть на самом деле. И главное, он (праздник — ред.) понятный и добрый. Таких праздников не хватает",- сказал РИА Новости Ямбург.

В 1994 году ЮНЕСКО провозгласила 5 октября Всемирным днем учителя. В этот день в 1966 году произошло важное для учителей событие: на межправительственной конференции в Париже ЮНЕСКО и Международная организация труда (МОТ) приняли Рекомендации о положении учителей — первый международный документ о правовом статусе работников образования.