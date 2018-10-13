В Госдуме предложили сделать День учителя общенациональным праздником

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. День учителя, который в России отмечают 5 октября, может стать общенациональным праздником. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение экспертного совета "Единой России", сообщает RT.

Документ подготовил член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. По мнению депутата, такая инициатива продемонстрирует особую государственную и общественную значимость работы учителей, а также даст им социальную поддержку и поднимет их престиж в обществе.

"Мы все помним нашу первую учительницу, своих педагогов. Если мы стремимся к образованности нации, то было бы правильно выделить эту категорию людей таким образом, дать им больше уважения, показать обществу, насколько важна их деятельность", — пояснил Вострецов.

Парламентарий также подчеркнул необходимость расширения категории граждан, которые могли бы рассматривать этот день как свой праздник. В частности, он предложил включить в нее преподавателей дошкольных групп, средних профессиональных и высших учебных заведений.