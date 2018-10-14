МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Необходимо ввести строгую регламентацию владения животными, особенно теми, что могут представлять опасность для человека, возможно, подготовить перечень пород собак, владение которыми будет возможно только после специальной подготовки их хозяев, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.

Как сообщило в субботу ГСУ СК России по Московской области, две собаки породы бордоский дог загрызли насмерть в поселке Быково в Подмосковье свою хозяйку, занимавшуюся разведением собак этой породы. Следователи проводят проверку.

"Я сторонник строгой регламентации владения животными, особенно такими, которые могут представлять опасность для человека. К примеру, вполне допускаю, что должен быть перечень пород собак, владение которыми регламентируется особой подготовкой владельца", — заявил Морозов.

Отметив, что является "собачником с многолетним стажем" и в своё время владел "серьёзными крупными собаками", сенатор подчеркнул, что в поведении собаки всегда виноват человек.

"Поэтому чем чётче правила (содержания и разведения), тем меньше потенциальных угроз", — сказал он.

По словам Морозова, строгая регламентация должна касаться и количества животных. "Одно дело загородный питомник, другое — городская квартира", — заявил сенатор.

Он также выступил за то, чтобы ответственность владельца за нападение на человека собаки без поводка и намордника была бы "весьма чувствительной".

"Беда в том, что как только эта тема начинает обсуждаться, так называемые зоозащитники встают на дыбы. Собак, безусловно, надо любить. Но не в ущерб людям", — убеждён Морозов.