МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. "Бескорыстно помогу при зачатии. Тридцать пять лет, здоров, не курю, не пью, имею свой бизнес" — объявления от частных доноров спермы можно найти на многих женских форумах. Одни добровольцы готовы предоставить свое семя абсолютно бесплатно, другие — только за гонорар. Обещают примчаться в чужой город, помогать "до достижения результата" или сделать "ребенка из пробирки" наследником своего состояния.

РИА Новости узнало, что на самом деле движет мужчинами, которые идут в частные доноры спермы, и как к этому относятся их жены.

В интернете объявлений с предложениями "помочь в зачатии" — сотни. Все добровольцы хвастают прекрасным телосложением, отсутствием вредных привычек, успешной карьерой.

"Профессиональный спортсмен, 30 лет, заслуженный мастер спорта по борьбе. Рост — 185 сантиметров, вес — 98 килограммов. Глаза — светло-голубые, образование — магистратура, группа крови — первая положительная".

"Имею свой бизнес, высшее образование — специалист в области информационных технологий, свободный английский, разговорный немецкий, москвич. Для той, кто родит и будет воспитывать моего (генетически) ребенка, — материальная и духовная поддержка. Есть успешный опыт донорства".

Одни волонтеры готовы по первому требованию предоставить фото своих детей, другие — стать приходящими папами донорским малышам. О себе Сергей рассказывает следующее: "В семье здоровые, красивые и талантливые дети (сын и две дочки). Есть опыт положительного донорства — родились две девочки. Русский, высшее образование, рост 175 сантиметров, вес 65 килограммов, кровь I (+), волосы светло-русые, глаза серые, спортивное телосложение, придерживаюсь ЗОЖ".

В первом же сообщении присылает фото детей, причем как родных, так и донорских. Об анонимности он, видимо, не слышал. Узнав, что разговаривает с журналистом, просит не публиковать его реальные имя и фамилию. Жена о его "донорском проекте" не знает.

Сергей живет в Костроме, работает программистом. Говорит, что со дня на день ждет появления на свет еще одного малыша на стороне, и добавляет: "А в марте 2019-го дочь должна родиться".

Свою популярность как донора объясняет просто: "В банках спермы ты не видишь мужчину, который потом передаст ребенку свои гены, — это запрещено правилами учреждения. Максимум вам могут показать детские фото донора. Со мной же женщина может пообщаться вживую, прежде чем решиться на столь ответственный шаг".

Едут, уверяет Сергей, к нему со всей России: "В том году девушка из Новосибирска приезжала — почти три дня в поезде в одну сторону провела. Еще пара была из Санкт-Петербурга. Они выбрали именно меня, потому что по типажу я похож на главу семьи, а он бесплоден".

По словам Сергея, в Кострому семейная пара приехала в компании еще одной женщины. Она выступала в роли посредницы при передаче генного материала. "Они сняли квартиру в моем городе, но их самих я не видел. Баночку с семенем забирала сопровождающая. Так захотел муж, чтобы была соблюдена анонимность", — объясняет донор.

Скриншоты объявлений из сообщества доноров спермы в социальной сети "ВКонтакте" Скриншоты объявлений из сообщества доноров спермы в социальной сети "ВКонтакте"

Он утверждает, что за год к нему за помощью обратились 12 женщин. Из них только одна при личной встрече передумала.

"Она была ростом 190 сантиметров, а я — 175. Когда мы встретились, она сказала, что хотела увидеть высокого мужчину. Но ведь я свой рост не скрываю, во всех анкетах его обозначаю".

Сергей говорит, что среди его "клиенток" есть "очень красивые, модельной внешности". Но они лесбиянки. Именно представительницы нетрадиционной сексуальной ориентации чаще всего прибегают к услугам доноров спермы.

"Как раз они выбирают метод искусственной инсеминации (когда донор отдает женщине банку с биологическим материалом), — разъясняет Сергей. — Остальные предпочитают естественный подход. В основном среди натуралок — дамы за сорок, которые до последнего строили карьеру, теперь же пытаются впрыгнуть в последний вагон".

По его словам, он даже готов материально помогать донорским детям. Но при условии, что их мамы не будут против общения с ним. И все ради того, чтобы исполнить, как он полагает, возложенную на него миссию: "Одна девушка, которая верит в Бога, сказала, что через меня Господь помогает женщинам. Что это мое предназначение".

Вопрос, не хочет ли он рассказать о своем "предназначении" жене, Сергей оставил без ответа.

Михаил, еще один донор, презентовал себя так: "Волосы русые, глаза серо-зеленые, периодически занимаюсь спортом, катаюсь на велосипеде, слежу за здоровьем, принимаю витамины". То, что кандидат занимается спортом лишь периодически, видно по заметному даже под футболкой животу. Также донор зачем-то указал в анкете, что он "любит общение, природу, слушать музыку, путешествовать".

Почти сразу после начала разговора Михаил обозначает таксу. Как выясняется, свои услуги склонный к раннему облысению и полноте мужчина предлагает не бесплатно. Одну встречу оценивает в 2500-3000 рублей. И предупреждает: понадобится как минимум три. Да и вообще в этом процессе лучше выполнить все, как завещала мать-природа. Никаких пробирок! Михаил проповедует "натуральный подход".

"Конечно, я работаю и с женщинами, которые предпочитают метод искусственной инсеминации, но натуральный способ, уж поверьте мне, надежнее! Это не только мои умозаключения, это я вам говорю из опыта общения с врачами, в том числе кандидатами медицинских наук".

Уже на пятой минуте переписки Михаил, как прожженный ловелас, предлагает перейти на "ты", чтобы "обсудить детали". Узнав, что переписывается с журналистом, донор тут же прерывает разговор. И даже стирает все свои сообщения.

Следующий "волонтер детородного фронта" представляется Павлом. Себя он называет не иначе как донором-папой. Заверяет, что не бросил еще ни одного ребенка: "Старшей дочери я коттедж построил. Для остальных тоже есть имущество и бизнес!" Себя он позиционирует как предприниматель, правда, о том, в какой именно сфере находятся его бизнес-интересы, рассказывает расплывчато: "Как будете мамой моего ребенка, тогда все покажу. Если коротко, то это строительство, детские центры, кафе".

Вопрос о том, практикует ли он искусственное зачатие, приводит донора в бешенство: "Женщинам, которые не хотят зачать ребенка нормальным путем, место в психушке, а не быть мамой и растить очередного дебила!" С мотивами Павла все становится ясно.

© Фото из личного архива Олег Филатов уверяет, что у него уже 29 донорских детей © Фото из личного архива Олег Филатов уверяет, что у него уже 29 донорских детей

Строителя из Нижнего Новгорода Олега Филатова можно считать стахановцем на донорском направлении. Он утверждает, что у него уже 29 детей. "Но, может, и это неточная информация, потому как сейчас я жду известий от еще двух женщин", — спокойно говорит Олег.

Такую популярность объясняет искренностью: "Я никогда не обманываю девушек, сразу рассказываю о своих недостатках. Например, я картавлю. Скорее всего, этот изъян перейдет будущему ребенку".

Есть у Олега и еще одна изюминка — он похож на Диму Билана. Впрочем, сам мужчина считает, что схожесть с певцом не придала ему популярности в донорской сфере: "За все это время только одна девушка пожелала от меня ребенка из-за того, что я похож на Дмитрия. Она была его фанаткой".

По словам Олега, из всех родивших от него женщин лишь одна позволила ему быть приходящим папой. "Я иногда приезжаю к ним в гости, делаю мужскую работу по дому: где гвоздь прибить, где стену покрасить". А вот своей семьи у 33-летнего строителя пока нет. Говорит, не нашлась еще та девушка, которая могла бы принять его со всеми особенностями.

"Только естественным путем"

Александр Лапин — один из немногих, кто разрешил опубликовать свое фото и реальные данные: "А почему я должен шифроваться, будто какой-то преступник? Я ведь, наоборот, большое дело делаю — пытаюсь вытащить страну из демографической ямы".

© Фото из личного архива Донор Александр Лапин © Фото из личного архива Донор Александр Лапин

Он не холост, в ближайшее время ждет появления на свет сына. Есть дочь от первого брака. На вопрос, как супруга относится к его миссии, отвечает осторожно: "Она не знает. Но, вообще-то, это мое личное дело".

У Александра приятные черты лица, спортивное телосложение. О себе в анкете сообщает коротко: "Помогу стать счастливой мамой. Мне 30 лет. Рост 182. Вес 70. Без вредных привычек".

Александр — москвич, но долго жил в Вологодской области. Занимается отделкой квартир и нежилых помещений. О "демографической помощи" задумался полгода назад. "Я сидел на сайте знакомств и обратил внимание, что многие женщины ищут даже не мужа, а мужчину, который помог бы зачать ребенка, при этом был бы здоровым, с хорошей генетикой. В наше время такой типаж — большая редкость. Поэтому решил содействовать женщинам стать мамами, — объясняет Лапин. — У меня на руках есть спермограмма, каждые полгода сдаю все анализы".

Правда, ни одного донорского малыша у него пока не родилось. Просто он слишком ответственно относится к выбору партнерши: "Было два предложения, но в обоих случаях я должен был выступить донором для суррогатных матерей. Я запросил информацию о родителях, которые потом будут воспитывать ребенка, однако получил отказ. А я ведь должен знать, что с моим ребенком, хорошо ли ему в семье".

В другой раз к нему за помощью обратилась тридцатипятилетняя женщина, у которой уже есть двое детей: "Я прямо у нее спросил, почему она хочет родить еще одного? Выяснилось, что в этом случае ей как многодетной матери должны дать квартиру. Я тоже отказался. Это преступление — рожать в корыстных целях".

Единственный нюанс — практикует Александр зачатие исключительно естественным путем: "Я считаю, что все должно происходить так, как это задумано природой".

В группах можно найти объявления не только от мужчин, но и от женщин. Так, Елена (имя изменено) ищет донора для своей дочери. "Ей уже 37, постоянного партнера нет, в личную жизнь абы кого впускать не хочет. К тому же она самодостаточная, таким очень трудно полюбить. А о детях задуматься пора", — объясняет в разговоре с РИА Новости мать девушки.

Елена говорит, что пока потенциального биологического отца не выбрали, рассматривают несколько кандидатов: "Среди доноров встречаются разные. От одного человека так и вовсе остался отрицательный осадок, он начал грубить. Я даже на него админу пожаловалась".

© Фото из личного архива Александр Лапин считает донорство своей миссией © Фото из личного архива Александр Лапин считает донорство своей миссией

У семьи есть обязательно условие: донор должен приехать в их город и сдать анализы в клинике, которую они выберут. "На уже готовые исследования я не согласна, знаю, что их легко подделать", — поясняет Елена.

Выбор вслепую

Врачи-репродуктологи настороженно относятся к деятельности частных доноров. Главным образом потому, что проверить достоверность информации в их анкетах сложно. "В клиниках добровольцы проходят широкий спектр обследований, касающихся как общего здоровья, так и урологического. Сперва кандидат в доноры сдает пробную спермограмму. Если качество семенной жидкости нас устраивает, отправляем его к врачам: урологу, терапевту, психологу, генетику. Затем доброволец проходит полноэкзомное секвенирование — исследование, позволяющее выявить наследственные заболевания", — объясняет молекулярный генетик, руководитель банка репродуктивных клеток "Репробанк" Автандил Чоговадзе.

Только после всех этих процедур кандидат допускается к сдаче материала. Но и это еще не конец пути. Собранную семенную жидкость на шесть месяцев помещают на карантин в жидкий азот — таковы требования законодательства. И лишь по прошествии полугода в случае идеальных повторных анализов семя отправляют в клинику для применения.

"Таким образом мы отсеиваем не только некачественных доноров, но и тех, кто делает это исключительно ради денег, — поясняет генетик. — К слову, кандидатов, которыми движет желание оставить как можно больше потомков, мы тоже отсеиваем. На наш взгляд, это не самая правильная мотивация".

Добровольцам за порцию семенной жидкости платят три тысячи рублей. "Но нужно понимать, что качественного донора найти сложно, поэтому обычно он сдает не одну и не две дозы генетического материала. Мы этот материал замораживаем в жидком азоте и используем в течение десяти-пятнадцати лет", — говорит Чоговадзе.

Что касается частных доноров, максимум, что они могут предоставить женщинам, — анализы на передающиеся половым путем инфекции. "Но их легко подделать, имея злой умысел. К сожалению, такое не исключено, доноры могут иметь свои скрытые нехорошие мотивы. Например, лет шесть назад мужчина из Дании с наследственным генетическим заболеванием специально стал донором спермы в датском репродуктивном банке. Если бы ему провели обычное генетическое обследование, разумеется, отсеяли бы. В итоге с помощью его материала были зачаты примерно сто детей, у половины выявили то же заболевание", — приводит пример специалист.

Обращаясь в клинику, нужно знать, что вы никогда не увидите фото донора в зрелом возрасте, только детские. Сделано это, чтобы сохранить личность добровольца в тайне. "Однако в банках спермы на каждого донора обычно заполняется анкета на десяти-пятнадцати листах, в которой подробно описывается все — от формы черепа до цвета волос", — уточняет Чоговадзе.

Есть также пункт "на кого из известных личностей похож донор". Появился он в анкете для того, чтобы женщина могла визуализировать описанный типаж. По словам директора репродуктивного банка, за все годы работы к ним не обращалась ни одна женщина с просьбой подобрать донора, похожего на Джейсона Стэтхэма или Джонни Деппа: "Максимум приносили фото погибшего мужа и просили подобрать мужчину, похожего на него".

Есть и еще одна опасность частного донорства: никто не даст гарантий, что кровный отец потом не предъявит права на ребенка. Либо уже после его совершеннолетия, будучи безработным, не подаст на алименты и не потребует его содержать. "Суд может обязать ответчика отдавать 25 процентов зарплаты человеку, которого он даже ни разу не видел, но который когда-то поучаствовал в его рождении", — предупреждает Чоговадзе.

Единственный минус сотрудничества с клиниками — цена. Если частные доноры готовы отдать свое семя абсолютно бесплатно, то в банках спермы за порцию с женщины попросят минимум 20 тысяч рублей.