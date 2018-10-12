Водители смогут вернуть изъятые права только после оплаты всех штрафов

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Автомобилисты, которых лишили водительских прав, смогут вернуть их только после оплаты всех штрафов, говорится в постановлении правительства на официальном портале правовой информации.

Теперь для возвращения прав водитель должен сдать правила дорожного движения в подразделении Госавтоинспекции, предоставить паспорт или другое удостоверение личности, а также информацию или документы об уплате штрафов.

Отмечается, что при таком нарушении, как управление автомобилем в нетрезвом состоянии, водитель должен пройти медицинское освидетельствование.

Ранее МВД разработало проект постановления об ужесточении экзамена на права. Ведомство предлагает объединить "площадку" и "город" в одну практическую часть, и сделать обязательной аудио- и видеофиксацию теоретического экзамена.

В министерстве пояснили, что видят проблему в части обучения практическому вождению.