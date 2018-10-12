Петербуржцы предложили назвать аэропорт в честь Петра I и Бродского

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Жители Петербурга предложили в начале общенационального конкурса по присвоению имен выдающихся соотечественников аэропортам назвать аэропорт Пулково в честь Петра Великого, Иосифа Бродского, Екатерины Второй, Александра Третьего и нескольких героев СССР, сообщила журналистам замглавы комитета по молодежной политике городской администрации Кристина Федосеева.

Конкурс инициирован Общественной палатой РФ при поддержке Русского географического общества, Общества русской словесности, Российского военно‐исторического общества, Российского исторического общества. В рамках проекта "Великие имена России" 45 российским аэропортам будут присвоены имена выдающихся соотечественников. Эти имена дополнят официальные наименования аэропортов международного и федерального значения.

"Уже началось формирование списка имен. Несколько имен уже предложены: Петр Великий, Екатерина Вторая, Александр Третий, Пушкин, Бродский, Есенин и многие герои СССР. Выбор будет очень сложным", — сказал она.

По словам зампредседателя Общественной палаты Петербурга Александры Баландиной, порядок проведения конкурса состоит из четырех этапов. На Суворовском проспекте, 62 открыта общественная приемная, куда каждый житель или общественная организация могут обратиться со своими предложениями. Это можно будет сделать до 21 октября. Потом будут сформированы общественные слушания для обсуждения предложенных имен", — рассказала Баландина.

По ее словам, на втором этапе можно будет свои варианты наименования аэропорта предложить на сайте великиеимена.рф, а также по горячей линии до 28 октября. На третьем этапе, с 29 октября по 7 ноября, соцопросы определят тройку лидеров. На последнем этапе, с 8 по 30 ноября пройдет голосование, итоги которого подведут в декабре на форуме "Добровольцы России".

Как сообщил замгендиректора по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью управляющей компании Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" Денис Павшинский, ранее у руководства уже была инициатива назвать аэропорт в честь Петра Великого. "Но в любом варианте мы будем смотреть, что будет происходить при общем голосовании… Название Пулково, безусловно, должно остаться, так как является историческим и знаковым для Петербурга", — отметил он.