Археологи обнаружили четыре пороховых погреба в Выборгском замке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт — РИА Новости. Археологи Института истории материальной культуры РАН обнаружили на Южном Бастионе и Крепостном валу Замкового острова в Выборге четыре подземных помещения, сообщает Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации министерства культуры РФ.

Археологические изыскания проводятся в преддверии реставрации объектов культурного наследия.

"Южный бастион является памятником фортификационного зодчества эпохи Нового времени и соединяет в себе элементы, относящиеся к XVI-XIX векам. Крепостной вал на сегодняшний день представляет собой земляное укрепление с внешней стеной, облицованной гранитными валунами… На сегодняшний день на Южном валу на глубине от 5 до 8 метров открыты три пороховых погреба, еще один на Крепостном валу", — говорится в сообщении.

Археологи обнаружили здесь ядра, фрагменты пуль, мушкетов, стрел, предметы кухонной утвари и монеты.

Дирекция Выборгского объединенного музея-заповедника планирует оборудовать обнаруженные археологами подземные помещения замка для доступа посетителей, а найденные артефакты переместить в музейные залы. По результатам экспертизы будет рассматриваться вопрос включения подземных помещений Выборгского замка в реестр памятников истории и культуры.

Средства на археологические работы на Южном бастионе и Крепостном валу Замкового острова предусмотрены федеральной целевой программой "Культура России 2012-2018" и составляют порядка 15 миллионов рублей. Завершить работы планируется 30 ноября.

Ранее археологи при раскопках в Выборгском замке обнаружили кирпич XVI века, на котором было нарисовано поле для настольной игры. Предположительно, речь идет о старинной игре "Мельница". Она была распространена в Средней Азии, откуда по торговым путям попала в Балтийский регион и в Европу. Это логическая игра для двух игроков с фишками разного цвета, обычно в нее играли на досках и, вероятно, найденный кирпичный образец игрового поля — один из самых поздних в Европе, относящийся к периоду 1560-1580-х годов.

Выборгский замок основан в 1293 году в результате так называемого третьего крестового похода шведов в Финляндию, его история связана с историей шведско-новгородских войн. На острове, который позднее стал называться Замковый, к моменту строительства шведами первых укреплений уже существовало карельское укрепленное поселение. Городские привилегии Выборг получил в 1403 году. Длившийся 417 лет шведский период в истории Выборга закончился 13 июня 1710 года, когда город был взят войсками Петра I после более чем двухмесячной осады. Археологическое изучение Выборга началось еще в конце XIX века, когда были проведены небольшие раскопки в подвале башни Святого Олафа.