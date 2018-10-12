САРАТОВ, 12 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Высказывания министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой относительно величины прожиточного минимума неэтичны, считает сенатор от Саратовской области, сопредседатель саратовского регионального штаба ОНФ Людмила Бокова.

Ранее в Youtube появилось видео, на котором запечатлен спор министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой и депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,5 тысячи рублей будет вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей".

"Высказывания регионального министра считаю неэтичными. Это проявление неуважения к депутатам, отстаивающим интересы граждан, прежде всего незащищенных граждан, которые ждут от власти шагов по улучшению своего материального состояния", — процитировали РИА Новости слова Боковой в пресс-службе регионального штаба ОНФ.

В пресс-службе отметили, что в четверг в ходе заседания рабочей группы комитета по социальной политике саратовской областной думы, обсуждая размер прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году, министр Соколова предложила увеличить его на 288 рублей вместо 500 рублей, как предлагали депутаты.

"Да, в области непростая ситуация с бюджетом, но доводить ситуацию до абсурда, пытаясь сэкономить средства на тех, кто уязвим и за кого теперь государство в лице министра Натальи Соколовой несет полную ответственность, это как минимум непрофессионально", — заявила Бокова.