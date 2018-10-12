Депутат раскритиковал слова саратовского министра о прожиточном минимуме

САРАТОВ, 12 окт — РИА Новости. Каждое слово министра труда и занятости Саратовской области должно быть обдуманно при обсуждении таких вопросов, как величина прожиточного минимума, считает депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков (ЕР).

Ранее в Youtube появилось видео, на котором запечатлен спор министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой и депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко в здании регионального парламента о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,5 тысячи рублей будет вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей".

"Ну что сказать, когда министр труда и занятости области рассказывает о преимуществах жизни на прожиточный минимум? Только то, что на такой должности надо иметь голову на плечах и обдумывать каждое слово. Зная, что его слышат жители области и по этим словам судят о работе власти. И вносить предложения только аргументированно, проверив все факты и просчитав последствия", — заявил Панков.

Депутат отметил, что министру, указавшей, что ей по статусу не удастся проверить возможность прожить на прожиточный минимум, не стоит отделять себя от людей.

"А если отделять себя от людей, заявляя, что "по статусу не положено" жить на такую сумму, как они, то ведь можно и статус поменять… И тогда также макаронами питаться", — добавил парламентарий.