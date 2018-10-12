МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Ведущий передачи "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин с выгнал из студии гостя программы писателя Александра Никонова, который раскритиковал его мать. Видеозапись ток-шоу опубликована в YouTube.

Участники передачи обсуждали деятельность добровольных народных дружин в СССР, Норкин при этом рассказал об участии своих родителей в добровольной народной дружине (ДНД).

"Вы забыли спросить у мамы, каким образом ее загнали в эту ДНД. Почему она должна была ходить по улицам с повязкой вместо того чтобы делать уроки?" — заявил Никонов.

В ответ ведущий программы попросил не трогать его родителей и заявил, что "еще одно слово, и пойдете соплями кровавыми умываться", после чего выгнал писателя из зала, попутно назвав его "скотиной".

Однако вскоре Никонов вернулся в эфир и продолжил участвовать в обсуждении других тем.

В сентябре Норкин в ходе своей программы выгнал из студии украинского эксперта, председателя правления украинского Центра стратегических исследований Павла Жовниренко из-за того, что тот его постоянно перебивал.