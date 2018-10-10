Минздрав Приамурья объяснил, почему врачу-педиатру зарплату выдали мелочью

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 окт — РИА Новости. Минздрав Амурской области прокомментировал РИА Новости ситуацию с педиатром детской поликлинники города Зеи, которая получила часть заработной платы монетами в мешках.

"Выдали тем номиналом, что был в банке на данный момент",- прокомментировали РИА Новости ситуацию в министерстве здравоохранения Приамурья.

Ситуацию с участковым педиатром Тамарой Голубцовой, которой 69 лет, активно обсуждают в социальных сетях, например в группе в "Одноклассниках" "Зея сегодня".

Зарплату за сентябрь врач получила наличными в кассе поликлиники, из 57 тысяч 21 тысячу женщина получила купюрами, остальное предложили забрать монетами в банковских мешках.

Региональная газета "Амурская правда" сообщает, что вес мешков составил 15 и 20 килограммов, их до дома женщины довез водитель скорой помощи. Женщина рассказала изданию, что, по ее мнению, зарплату ей выдали таким образом, так как она отказалась оформить банковскую карту для перевода денег.

Пользователи соцсетей предлагают женщине обменять мелочь и даже предлагают самовывоз монет или советуют ей обратиться в банк.

В прокуратуре Приамурья РИА Новости ситуацию пообещали прокомментировать в четверг.