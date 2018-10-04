Москалькова рассказала о росте числа жалоб в сфере здравоохранения

ВОЛГОГРАД, 4 окт — РИА Новости. Количество жалоб на нарушения прав граждан на охрану здоровья и медицинской помощи растет, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова на координационном совете уполномоченных по правам человека в ЮФО и СКФО в Волгограде.

"В 2017 году ко мне поступило 792 вопроса соблюдения по защите прав граждан на охрану здоровья, в том числе 19 коллективных. В 2018 году их поступило ещё больше, что делает эту проблему ещё более актуальной. За шесть месяцев 40 обращений разрешено положительно", — сообщила Москалькова.

По ее словам, люди обращаются с жалобами на отсутствие доступа к бесплатной высококвалифицированной медпомощи, на проблемы с нехваткой доступных лекарств, а также на результаты проведения медико-социальной экспертизы.

"Остаётся нерешенная проблема — отсутствие независимой медицинской экспертизы. Почти 37% обращений связано с недовольством людей установленной группой инвалидности", — заметила Москалькова.

Уполномоченный по правам человека в РФ накануне проведения заседания совета встретилась с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Во время встречи, как сообщает пресс-служба администрации региона, они обсудили совместную работу по вопросам защиты прав граждан в различных сферах, особое внимание уделено развитию здравоохранения.