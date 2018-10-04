РЖД задумалась над капсулами вместо полок в плацкартных вагонах

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. РЖД планирует пересмотреть устройство плацкартных вагонов, рассказал "Российской газете" глава компании Олег Белозеров.
"В общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта", — заявил он.
Новые типы вагонов предположительно появятся в ближайшие два года. По словам Белозерова, РЖД рассматривает идею создания мест капсульного типа, которые позволят пассажирам иметь личное пространство. В компании ожидают, что такие места можно будет "трансформировать под себя".
Поезда также будут оснащены розетками и Wi-Fi.
Повышение тарифов на плацкарт
Отмечается, что принятое тарифное решение позволит РЖД ускорить обновление подвижного состава и повысить конкурентоспособность железной дороги на рынке перевозок пассажиров.
Россияне не готовы отказаться от плацкарта
Почти три четверти (73%) респондентов к обсуждаемой на этой неделе инициативе отнеслись негативно. Поддержали отказ от плацкарта только 23% опрошенных, 4% отметили, что их не интересует этот вопрос.
При этом 35% респондентов указали, что испытывают дискомфорт при поездках в плацкарте, но готовы терпеть неудобства ради экономии. Еще 33% заявили, что испытывают существенный дискомфорт и покупают плацкартные билеты только при отсутствии альтернативы. Никаких неудобств во время путешествий в плацкарте не испытывают 32% опрошенных.
Железнодорожный лоукостер
Все поезда будут делиться на три типа: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд, а каждый из них — на три класса обслуживания (эконом, комфорт, бизнес). Старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного списания выделят в отдельный временный бренд "эконом-бюджет".