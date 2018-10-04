РЖД задумалась над капсулами вместо полок в плацкартных вагонах

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. РЖД планирует пересмотреть устройство плацкартных вагонов, рассказал "Российской газете" глава компании Олег Белозеров.

"В общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта", — заявил он.

Новые типы вагонов предположительно появятся в ближайшие два года. По словам Белозерова, РЖД рассматривает идею создания мест капсульного типа, которые позволят пассажирам иметь личное пространство. В компании ожидают, что такие места можно будет "трансформировать под себя".

Поезда также будут оснащены розетками и Wi-Fi.

Повышение тарифов на плацкарт

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила предельно допустимый темп роста тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах в дальнем следовании на уровне 3,9% с 1 января 2019 года.

Отмечается, что принятое тарифное решение позволит РЖД ускорить обновление подвижного состава и повысить конкурентоспособность железной дороги на рынке перевозок пассажиров.

Россияне не готовы отказаться от плацкарта

Хотя почти 70% пассажиров испытывают дискомфорт в плацкартных вагонах, но не готовы от них отказаться, сообщает OneTwoTrip со ссылкой на опрос пользователей, в котором приняли участие 1,5 тысячи человек.

Почти три четверти (73%) респондентов к обсуждаемой на этой неделе инициативе отнеслись негативно. Поддержали отказ от плацкарта только 23% опрошенных, 4% отметили, что их не интересует этот вопрос.

При этом 35% респондентов указали, что испытывают дискомфорт при поездках в плацкарте, но готовы терпеть неудобства ради экономии. Еще 33% заявили, что испытывают существенный дискомфорт и покупают плацкартные билеты только при отсутствии альтернативы. Никаких неудобств во время путешествий в плацкарте не испытывают 32% опрошенных.

Железнодорожный лоукостер

Ранее из годового отчета Федеральной пассажирской компании ("дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) стало известно, что ФПК планирует выделить старые вагоны в отдельный экономкласс, а в остальных поездах ввести три класса обслуживания.

Все поезда будут делиться на три типа: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд, а каждый из них — на три класса обслуживания (эконом, комфорт, бизнес). Старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного списания выделят в отдельный временный бренд "эконом-бюджет".