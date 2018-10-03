Совфед одобрил закон о выходном дне для диспансеризации

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о предоставлении россиянам дополнительного выходного дня один раз в три года для диспансеризации, а пенсионерам и людям предпенсионного возраста — два рабочих дня ежегодно.

В пояснительной записке к закону отмечается, что сейчас работающим гражданам зачастую трудно пройти диспансеризацию, поскольку работодатели не отпускают их в рабочее время в медицинские учреждения — из-за этого не все россияне, у которых есть право на диспансеризацию, в ней участвуют.

В процессе обсуждения закона в Госдуме в него была внесена поправка, согласно которой работники предпенсионного возраста и пенсионеры получат раз в год право на освобождение от работы на два рабочих дня для медобследования с сохранением за ними места работы и среднего заработка.

Ранее глава социального комитета СФ Валерий Рязанский заявил РИА Новости о поддержке законодательной инициативы. По его словам, главное, чтобы тема профилактики стояла во главе угла. По мнению сенатора, это очень хорошая тема, нужно, чтобы работодатели были задействованы в системе бережного отношения к работнику.