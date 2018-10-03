Совфед одобрил закон о совершенствовании пенсионного законодательства

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о совершенствовании пенсионной системы, в том числе, предусматривающий повышение пенсионного возраста для россиян — на 5 лет для мужчин и женщин.

Теперь закон поступает на подпись президенту.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения. В частности, он выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

На прошлой неделе Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о совершенствовании пенсионной системы.

Закон предусматривает, начиная с 2019 года, поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин. Согласно документу, стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин — 37 лет.

Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. При этом предусмотрены как разовые выплаты для тех, у кого размер накопительной пенсии получится 5% и менее от объема всей пенсии, так и срочные выплаты. Кроме того, закрепляется право и в дальнейшем назначать накопительную пенсию в соответствующем возрасте.

Предусмотрено увеличение пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста. Вводится льготный режим выхода на пенсию многодетных матерей. Устанавливаются меры поддержки для сельских пенсионеров. Также сохраняются налоговые льготы на землю и недвижимость.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин отметил, что Пенсионный фонд будет обязан передавать в органы социальной защиты и в налоговую службу данные о людях предпенсионного возраста, чтобы им не приходилось самим собирать справки для получения льгот. Он также отметил, что всплеска безработицы после изменения пенсионного законодательства не произойдет.