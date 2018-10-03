Совфед одобрил уголовное наказание за отказ нанимать граждан перед пенсией

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Совет Федерации одобрил проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве или увольнение граждан предпенсионного возраста.
Под предпенсионным возрастом понимается период до пяти лет перед выходом на пенсию.
Теперь документ поступит на подпись президенту.
Изменения пенсионной системы
В частности, возраст выхода на пенсию для женщин составит 60 лет вместо предложенных ранее 63. Также многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранятся. Кроме того, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повясят, а за увольнение перед пенсией введут уголовную ответственность.