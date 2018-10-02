В Совфеде поддержали введение штрафов за увольнение за пять лет до пенсии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал верхней палате парламента одобрить изменения в Уголовный кодекс РФ о введении штрафов до 200 тысяч рублей за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста.

Совфед рассмотрит этот вопрос на заседании в среду, 3 октября.

После вступления в силу законопроекта отказ в приёме на работу или увольнение лица предпенсионного возраста будет караться штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов.

Предпенсионный возраст — период времени продолжительностью до пяти лет до назначения пенсии.