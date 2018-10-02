С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт — РИА Новости. Семьи двух погибших при прорыве теплосети в Санкт-Петербурге получат страховые выплаты по 2 миллиона рублей, сообщили в компании "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Ранее сообщалось, что 28 сентября два человека погибли, обварившись кипятком в подвальном кафе после прорыва тепловой сети в Санкт-Петербурге на Измайловском проспекте, 20. Также в зону размыва попали два автомобиля, провалившиеся в яму с горячей водой. Следственные органы по факту гибели двух человек возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Также проверку начала прокуратура Адмиралтейского района.

"Семьи погибших получат выплаты по 2 миллиона рублей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, гражданская ответственность АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" застрахована АО "Страховое общество газовой промышленности" в соответствии с требованиями ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте". Этим законом предусмотрены выплаты в размере 2 миллионов рублей в случае смерти каждого потерпевшего, не более 25 тысяч рублей для возмещения расходов на погребение.