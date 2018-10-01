Водители фур рассказали об экономии времени в пути по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Водители грузовиков назвали праздником открытие грузового движения по мосту через Керченский пролив, так как это позволит им существенно экономить время, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Ограничения, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона в части движения грузового транспорта, были сняты в полночь понедельника. За первые восемь часов по мосту проехало более 700 грузовиков.

Водитель Сергей Грачев рассказал, что постоянно ездит из Симферополя до Новороссийска, Краснодара, Москвы.

"В прошлом рейсе потерял на переправе 12 часов, а сейчас по мосту добрался до материка всего за полчаса. Даже не верится, что такое вообще возможно. Мы очень ждали этот мост", — сказал Грачев.

Водитель другого грузовика Дмитрий Алексеев заявил, что, наверное, в первый раз едет через Керченский пролив без простоев, нервов и оглядки на погодные условия.

"Мост дал нам возможность нормально работать. Мы ездим в Крым и обратно на материк несколько раз в неделю, поэтому открытие движения для нас – настоящий праздник", — сказал водитель.

В свою очередь руководитель крымского филиала Российской ассоциации перевозчиков Николай Максименко отметил, что теперь водители грузовиков не зависят от парома, который в свою очередь зависит от погоды.

"Штормит в Керченском проливе часто, иногда по трое суток. Хорошо, что мост для грузовиков открыли в октябре, как раз перед сезоном сильных штормов. Мы сможем работать без перебоев круглый год", — сказал Максименко.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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