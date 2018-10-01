РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Более 700 грузовиков проехало по Крымскому мосту за первые восемь часов

(обновлено: 13:39 01.10.2018)
220932
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГрузовые машины на Крымском мостуГрузовые машины на Крымском мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В ночь на понедельник началось грузовое движение по Крымскому мосту. За первые восемь часов по нему проехали более 700 грузовиков, передает инфоцентр "Крымский мост".

Крымский мост. Архивное фото
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Ротенберг уверен, что Крымский мост простоит сто лет
На кадрах, которые опубликовал портал "Керчь.Инфо", видно, как идет колонна из нескольких десятков фур. Они следуют в направлении полуострова.

"Первого октября с 00.00 по 08.00 по Крымскому мосту проехали в общей сложности 706 грузовых автомобилей, в том числе на Тамань — 324 грузовика, в Керчь — 382 грузовика", — говорится в сообщении инфоцентра.

Наиболее распространенным типом стали грузовики общим весом более 30 тонн — их было свыше 560.

Без простоев и нервов: движение грузовиков по Крымскому мосту
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЗа первые восемь часов по мосту проехали более 700 грузовиков.Грузовые машины на подъезде к Керченскому мосту, где были сняты ограничения на движение фур свыше 3,5т. 1 октября 2018
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
За первые восемь часов по мосту проехали более 700 грузовиков.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПервые фуры привезли в Крым молоко, мясо и стройматериалы.Водитель в кабине грузовой машины на Керченском мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Первые фуры привезли в Крым молоко, мясо и стройматериалы.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПо встречному направлению двигались машины с продукцией крымских винодельческих предприятий.Грузовые машины на подъезде к Керченскому мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
По встречному направлению двигались машины с продукцией крымских винодельческих предприятий.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВодители назвали открытие грузового движения по мосту праздником.Грузовые машины на Керченском мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Водители назвали открытие грузового движения по мосту праздником.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанк"В прошлом рейсе потерял на переправе 12 часов, а сейчас по мосту добрался до материка всего за полчаса. Даже не верится, что такое вообще возможно. Мы очень ждали этот мост", — рассказал один из водителей.Грузовые машины на Керченском мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
"В прошлом рейсе потерял на переправе 12 часов, а сейчас по мосту добрался до материка всего за полчаса. Даже не верится, что такое вообще возможно. Мы очень ждали этот мост", — рассказал один из водителей.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВодитель другого грузовика заметил, что, наверное, в первый раз едет через Керченский пролив без простоев, нервов и оглядки на погоду.Пост ДПС на подъезде к Керченскому мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Водитель другого грузовика заметил, что, наверное, в первый раз едет через Керченский пролив без простоев, нервов и оглядки на погоду.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.Грузовая машина на подъезде к Керченскому мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНачало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением.Водитель в кабине грузовой машины на Керченском мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкАвтомобильную часть моста открыли в мае.Пост ДПС возле въезда на Керченский мост
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Автомобильную часть моста открыли в мае.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкДвижение по железнодорожной части моста должно начаться в декабре 2019 года.Водитель грузовой машины, украшает шариками кабину перед первым проездом по Керченскому мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Движение по железнодорожной части моста должно начаться в декабре 2019 года.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГрузовые машины на Керченском мосту.Грузовые машины на Керченском мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Грузовые машины на Керченском мосту.
/

По данным инфоцентра, первые грузовики привезли на полуостров молоко, мясную продукцию и стройматериалы, а на материк двигались машины с крымским вином.

Кот Мостик. Архивное фото
© Фото : аккаунт кота Мостика в Instagram
Кот Мостик опубликовал обзорное фото с высоты арки Крымского моста
До первого октября, на период высокого курортного сезона, на Крымском мосту действовали ограничения на проезд грузового транспорта.

Цены на товары снизятся

Как считает депутат Михаил Шеремет, благодаря запуску грузового движения снизятся цены на продукты и стройматериалы в крымском регионе.

"Логистика меняется. Ценовой составляющей любого продукта на территории республики, конечно, закладывается логистика, транспортные расходы", — отметил он.

Керченский пролив
© Фото : Крымский мост
Аксенов: цены в Крыму ощутимо снизятся после запуска поездов по мосту

Крымский мост

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, на следующий день началось движение автотранспорта. Поезд по железнодорожной части моста запустят в декабре будущего года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

В Крым за 15 минут
© Инфографика
В Крым за 15 минут
Комментировать
Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
evt68
Ждем криков свидомых, что все смонтировано на Мосфильме.
13:14
01.10.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена