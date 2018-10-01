Более 700 грузовиков проехало по Крымскому мосту за первые восемь часов

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В ночь на понедельник началось грузовое движение по Крымскому мосту. За первые восемь часов по нему проехали более 700 грузовиков, передает инфоцентр "Крымский мост".

На кадрах, которые опубликовал портал "Керчь.Инфо" , видно, как идет колонна из нескольких десятков фур. Они следуют в направлении полуострова.

"Первого октября с 00.00 по 08.00 по Крымскому мосту проехали в общей сложности 706 грузовых автомобилей, в том числе на Тамань — 324 грузовика, в Керчь — 382 грузовика", — говорится в сообщении инфоцентра.

Наиболее распространенным типом стали грузовики общим весом более 30 тонн — их было свыше 560.

По данным инфоцентра, первые грузовики привезли на полуостров молоко, мясную продукцию и стройматериалы, а на материк двигались машины с крымским вином.

Цены на товары снизятся

До первого октября, на период высокого курортного сезона, на Крымском мосту действовали ограничения на проезд грузового транспорта.

Как считает депутат Михаил Шеремет, благодаря запуску грузового движения снизятся цены на продукты и стройматериалы в крымском регионе.

"Логистика меняется. Ценовой составляющей любого продукта на территории республики, конечно, закладывается логистика, транспортные расходы", — отметил он.

Крымский мост

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, на следующий день началось движение автотранспорта. Поезд по железнодорожной части моста запустят в декабре будущего года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>