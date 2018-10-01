В Госдуме назвали выгоды от запуска грузового движения по Крымскому мосту

Сотрудники полиции на подъезде к Керченскому мосту, где были сняты ограничения на движение фур свыше 3,5т. 1 октября 2018

Сотрудники полиции на подъезде к Керченскому мосту, где были сняты ограничения на движение фур свыше 3,5т. 1 октября 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Запуск грузового движения по мосту через Керченский пролив снизит цены на продукты и товары в крымском регионе, считает депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

Ограничения по движению грузовиков, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона, были сняты в полночь на понедельник.

"Логистика меняется. Ценовой составляющей любого продукта на территории республики, конечно, закладывается логистика, транспортные расходы. Они являются важной ценовой составляющей, поэтому с запуском грузового транспорта должны значительно упасть цены на продукты и товары, а также стройматериалы", — сказал РИА Новости Шеремет.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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