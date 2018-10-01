Число проехавших по Крымскому мосту машин приблизилось к трем миллионам

Грузовые машины на подъезде к Керченскому мосту, где были сняты ограничения на движение фур свыше 3,5т. 1 октября 2018

Грузовые машины на подъезде к Керченскому мосту, где были сняты ограничения на движение фур свыше 3,5т. 1 октября 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Число автомобилей, проехавших по мосту через Керченский пролив с момента его открытия, составило 2,7 миллиона, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"В сентябре 2018 года по Крымскому мосту проехали 484 274 транспортных средства в обе стороны. В общей сложности с момента открытия движения новой трассой через Керченский пролив воспользовались более 2,772 миллиона автомобилистов", — говорится в сообщении.

В частности, в сентябре преобладало таманское направление: из Крыма в Краснодарский край по мосту проехали почти 260 тысяч автомобилей.

"Среднесуточная интенсивность движения в сентябре составила более 16 тысяч транспортных средств, что на 40% ниже аналогичного показателя в августе и несколько выше трафика в первый летний месяц (в июне он составлял 15,2 тысячи автомобилей). Снижение интенсивности движения обусловлено завершением курортного сезона", — отметили в инфоцентре.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Движение грузовиков по Крымскому мосту открылось 1 октября. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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