По Крымскому мосту пошли первые грузовики

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В ночь на понедельник открылось грузовое движение по Крымскому мосту.

На видеокадрах, опубликованных порталом "Керчь.Инфо" , запечатлена колонна как минимум из нескольких десятков грузовиков различного тоннажа, которые следуют на полуостров.

С первого октября снимаются установленные ранее ограничения, которые действовали на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона.

Движение всех типов транспорта по переходу осуществляется на основании нормативов, регулирующих проезд по федеральным трассам общего назначения. В досмотровых пунктах на Керченском и Таманском берегах проводится обеспечение транспортной безопасности.

Мост в Крым из Краснодарского края является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мостовому переходу изначально планировалось на декабрь 2018 года, однако работы завершили с опережением.

Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, на следующий день было открыто движение автотранспорта. Начало движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь будущего года.

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