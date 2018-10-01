По Крымскому мосту пошли первые грузовики

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В ночь на понедельник открылось грузовое движение по Крымскому мосту.
С первого октября снимаются установленные ранее ограничения, которые действовали на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона.
Движение всех типов транспорта по переходу осуществляется на основании нормативов, регулирующих проезд по федеральным трассам общего назначения. В досмотровых пунктах на Керченском и Таманском берегах проводится обеспечение транспортной безопасности.
Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, на следующий день было открыто движение автотранспорта. Начало движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь будущего года.
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