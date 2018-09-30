В Воронеже объяснили, почему уволенный замгубернатора получил 23 оклада

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Единовременную выплата 23 окладов освобожденному с должности врио заместителя губернатора Воронежской области Юрию Агибалову произвели в соответствии с региональным законом, а общая сумма была в несколько раз меньше, чем ее озвучили в СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

Победивший на выборах губернатора Воронежской области врио главы региона Александр Гусев вступил в должность 15 сентября. В субботу в ряде Telegram-каналов опубликовали сканы документов, согласно которым ушедший с поста вице-губернатора Юрий Агибалов получил выходное пособие в размере 23 должностных окладов, а два дня спустя вновь получил аналогичную должность без приставки "врио".

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства, Агибалова освободили от занимаемой должности в связи с истечением срока полномочий врио губернатора Александра Гусева в соответствии с региональным законом №133-ОЗ "О государственных должностях", аналогично закончились полномочия других лиц, замещающих государственные должности области.

В правительстве уточнили, что лицам, замещавшим государственные должности Воронежской области, устанавливается доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности), а также выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 23 должностных окладов (в соответствии со статьей 18 закона).

"Должностной оклад по занимаемой должности составляет 11 189 рублей. Данная выплата является единовременной, повторно не назначается и не выплачивается. Соответственно, размер указанной выплаты составил за вычетом подоходного налога 223 892 рубля, а не указанные в некоторых СМИ — один миллион рублей. Агибалов является получателем страховой пенсии по старости с июля 2018 года и имеет стаж замещения государственной должности более девяти лет. Назначение ему данной пенсии и единовременной выплаты производится, как только происходит увольнение с должности", — говорится в сообщении пресс-службы.

Агибалов, как сообщили в правительстве области, 17 сентября был назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора Воронежской области "для поддержания работоспособности правительства Воронежской области и исключительно до момента формирования его нового состава, которое будет завершено до 12 октября 2018 года".

Уточняется, что выплату Агибалову доплаты к пенсии приостановили при назначении на государственную должность, а размер его зарплаты по сравнению с предыдущим периодом не изменился.