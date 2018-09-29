Губернатор Воронежской области объяснил выплату заместителю 23 окладов

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что "нет ничего незаконного" в том, что его заместитель Юрий Агибалов получил "золотой парашют" в размере 23 должностных окладов, после чего вернулся на ту же должность. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?" — заявил Гусев.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Агибалов, уволенный с должности врио вице-губернатора Воронежской области, получил несколько сот тысяч рублей в качестве "выходного пособия", а также доплаты к страховой пенсии в размере 75% от среднего заработка.

Вскоре после этого он вновь устроился на должность вице-губернатора с получением ежемесячного трехкратного поощрения к окладу.

Александр Гусев пообещал дать развернутый комментарий 1 октября, когда получит необходимые документы.