В Петербурге закрылась англо-американская школа при генконсульстве США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Власти Петербурга не продлили договор аренды с Англо-американской школой, которая была структурным подразделением ранее закрытого генерального консульства США в северной столице, сообщили РИА Новости в городском комитете по внешним связям.

"Англо-американская школа в Санкт-Петербурге является структурным подразделением генерального консульства США в Санкт-Петербурге. После закрытия данного консульского учреждения в Санкт-Петербурге юридические основания для функционирования школы отсутствуют, в связи с чем договор аренды со школой на предоставление помещения, срок которого истекает 27 сентября 2018 года, не может быть продлен", — отметили в комитете.

Англо-американская школа в Петербурге была основана в 1975 году и располагалась в Татарском переулке. В ней учились 140 детей сотрудников некоторых консульств и сотрудников иностранных компаний.

В марте власти США выслали 60 российских дипломатов и закрыли генконсульство России в Сиэтле. В ответ российские власти заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Петербурге.