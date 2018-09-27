Совфед рассмотрит пенсионные законопроекты 3 октября

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский подтвердил РИА Новости, что верхняя палата рассмотрит пенсионные законопроекты 3 октября. На заседании комитета 2 октября их будет представлять лично глава Минтруда Максим Топилин, добавил сенатор.
"Второго октября мы проводим заседание социального комитета, на котором будут обсуждаться пенсионные законы. Представлять их будет глава Минтруда Максим Топилин", — сказал сенатор.
Он пояснил, что комитеты-соисполнители по бюджету и по законодательству также будут обсуждать пакет законов по пенсионным изменениям — в понедельник и во вторник соответственно. Рязанский не исключил, что на пленарном заседании Совфеда кроме Топилина будет присутствовать вице-премьер Татьяна Голикова.
"Я полагаю, сенаторы поддержат пенсионные изменения. Многие из нас общались с гражданами в регионах, анализировали предлагаемые изменения в пенсионную систему. Кроме того, сенаторы были авторами поправок ко второму чтению пакета законов в Госдуме", — сказал он.
По словам Рязанского, по сравнению с первоначальным вариантом поправки в пенсионное законодательство были значительно смягчены, инициатором такого смягчения выступил президент.
Проект закона, согласно которому отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов, президент внес на рассмотрение нижней палаты парламента в начале сентября. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс. Этот закон Госдума приняла в третьем чтении на пленарном заседании во вторник.
Остальные предложения президента были учтены в поправках, принятых во втором чтении, которое законопроект прошел в среду. Также были приняты предложения, сформулированные "Единой Россией", часть из которых посвящена вопросу накопительной пенсии, которую депутаты фракции предлагают выплачивать в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. При этом предусмотрены как разовые выплаты для тех, у кого размер накопительной пенсии получится 5% и менее от объема всей пенсии, так и срочные выплаты. Кроме того, закрепляется право и в дальнейшем назначать накопительную пенсию в соответствующем возрасте.