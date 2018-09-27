Совфед рассмотрит пенсионные законопроекты 3 октября

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский подтвердил РИА Новости, что верхняя палата рассмотрит пенсионные законопроекты 3 октября. На заседании комитета 2 октября их будет представлять лично глава Минтруда Максим Топилин, добавил сенатор.

Госдума в четверг приняла в третьем чтении поправки в пенсионное законодательство. Источник в верхней палате ранее сообщил РИА Новости, что Совет Федерации может рассмотреть поправки на ближайшем заседании 3 октября.

"Второго октября мы проводим заседание социального комитета, на котором будут обсуждаться пенсионные законы. Представлять их будет глава Минтруда Максим Топилин", — сказал сенатор.

Он пояснил, что комитеты-соисполнители по бюджету и по законодательству также будут обсуждать пакет законов по пенсионным изменениям — в понедельник и во вторник соответственно. Рязанский не исключил, что на пленарном заседании Совфеда кроме Топилина будет присутствовать вице-премьер Татьяна Голикова.

"Я полагаю, сенаторы поддержат пенсионные изменения. Многие из нас общались с гражданами в регионах, анализировали предлагаемые изменения в пенсионную систему. Кроме того, сенаторы были авторами поправок ко второму чтению пакета законов в Госдуме", — сказал он.

По словам Рязанского, по сравнению с первоначальным вариантом поправки в пенсионное законодательство были значительно смягчены, инициатором такого смягчения выступил президент.

В первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, Госдума приняла в июле. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Проект закона, согласно которому отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов, президент внес на рассмотрение нижней палаты парламента в начале сентября. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс. Этот закон Госдума приняла в третьем чтении на пленарном заседании во вторник.

Остальные предложения президента были учтены в поправках, принятых во втором чтении, которое законопроект прошел в среду. Также были приняты предложения, сформулированные "Единой Россией", часть из которых посвящена вопросу накопительной пенсии, которую депутаты фракции предлагают выплачивать в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. При этом предусмотрены как разовые выплаты для тех, у кого размер накопительной пенсии получится 5% и менее от объема всей пенсии, так и срочные выплаты. Кроме того, закрепляется право и в дальнейшем назначать накопительную пенсию в соответствующем возрасте.