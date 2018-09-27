Совфед рассмотрит закон о пенсионных изменениях 3 октября, заявил источник

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть поправки в пенсионное законодательство на ближайшем заседании 3 октября, сообщил РИА Новости в четверг источник в верхней палате парламента.

"После рассмотрения пакета законов Госдумой мы планирует рассмотреть документы на ближайшем заседании палаты 3 октября", — сказал собеседник агентства.

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем и окончательном чтении закон о совершенствовании пенсионной системы.

В первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, Госдума приняла в июле. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Проект закона, согласно которому отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов, президент внес на рассмотрение нижней палаты парламента в начале сентября. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс. Этот закон Госдума приняла в третьем чтении на пленарном заседании во вторник.

Остальные предложения президента были учтены в поправках, принятых во втором чтении, которое законопроект прошел в среду. Также были приняты предложения, сформулированные "Единой Россией", часть из которых посвящена вопросу накопительной пенсии, которую депутаты фракции предлагают выплачивать в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. При этом предусмотрены как разовые выплаты для тех, у кого размер накопительной пенсии получится 5% и менее от объема всей пенсии, так и срочные выплаты. Кроме того, закрепляется право и в дальнейшем назначать накопительную пенсию в соответствующем возрасте.