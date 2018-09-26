Совет Федерации намерен изучить деятельность "Натали Турс"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Профильные комитеты Совфеда планируют изучить деятельность туристической компании "Натали Турс".

С соответствующим предложением на пленарном заседании палаты в среду выступил замглавы оборонного комитета Совфеда Алексей Кондратьев. Он напомнил, что сначала компания отменила чартерные рейсы в Европу, а 4 июля сообщила о приостановке своей деятельности. В результате 3,5 тысячи российских туристов остались за рубежом без поддержки туроператора.

"С 4 сентября "Ингосстрах" начала принимать заявления от пострадавших клиентов — а это почти 30 тысяч человек, или 12 тысяч туров", — сообщил Кондратьев. При этом многое зависит от того, с каким именно юридическим лицом был заключен договор, пояснил он. Сенатор привел пример, когда ООО "Панорама Тур", входящая в группу компаний "Натали Турс", застраховала свою ответственность на 50 миллионов рублей.

"Теоретически пострадавшие могут рассчитывать на возврат средств. Но на практике эта сумма может не превышать 4,5 тысяч рублей", — сказал законодатель.

Он предложил дать поручение профильным комитетам изучить деятельность туристической компании, чтобы защитить права граждан.

Его предложение поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая предложила более четко сформулировать протокольное поручение.

На прошлой неделе "Ингосстрах" сообщил, что ему поступило 5,7 тысячи заявлений на выплату страхового возмещения от пострадавших клиентов "Натали Турс".