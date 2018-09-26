Совет Федерации намерен изучить деятельность "Натали Турс"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Профильные комитеты Совфеда планируют изучить деятельность туристической компании "Натали Турс".
"С 4 сентября "Ингосстрах" начала принимать заявления от пострадавших клиентов — а это почти 30 тысяч человек, или 12 тысяч туров", — сообщил Кондратьев. При этом многое зависит от того, с каким именно юридическим лицом был заключен договор, пояснил он. Сенатор привел пример, когда ООО "Панорама Тур", входящая в группу компаний "Натали Турс", застраховала свою ответственность на 50 миллионов рублей.
"Теоретически пострадавшие могут рассчитывать на возврат средств. Но на практике эта сумма может не превышать 4,5 тысяч рублей", — сказал законодатель.
Его предложение поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая предложила более четко сформулировать протокольное поручение.
На прошлой неделе "Ингосстрах" сообщил, что ему поступило 5,7 тысячи заявлений на выплату страхового возмещения от пострадавших клиентов "Натали Турс".