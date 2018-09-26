В Петербурге закрывают затворы дамбы из-за угрозы подъема воды

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен — РИА Новости. Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга планируют закрыть в связи с возможным повышением уровня воды в дельте реки Невы до опасных значений, сообщает дирекция КЗС.

В среду в Петербурге ожидаются дожди, местами ливни, усиление юго-западного ветра в прибрежных районах до 23 метров в секунду, повышение уровня воды до опасных значений.

"В связи с прогнозным повышением уровня воды в дельте реки Невы выше критических значений системой предупреждения угрозы наводнений разработан предварительный план работы комплекса защитных сооружений города Санкт-Петербурга от наводнений. Проведен сбор оперативного персонала… начнется работа по закрытию всех затворов КЗС", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, максимальный подъем уровня воды в акватории Невской губы (водомерный пункт "Горный институт") ожидается 27 сентября в 00.00. Планируемое время открытия затворов дамбы – с 02.00 до 04.00 мск 27 сентября.

Решение о задействовании КЗС принято региональным центром МЧС по Северо-Западу совместно с дирекцией КЗС.