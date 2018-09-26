В Приморье у леопарда - "крестницы" Памелы Андерсон появился второй котенок

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Леопард — "крестница" актрисы Памелы Андерсон, которая живет в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, замечена уже со вторым котенком, сообщил в интервью РИА Новости директор нацпарка Виктор Бардюк.

Андерсон неоднократно посещала Россию после того, как в 2015 году стала хранителем дальневосточного леопарда Памелы, которого назвали в ее честь. В 2015 году актриса принимала участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, в рамках форума она обсуждала с главой Минприроды вопросы сохранения популяции амурских тигров и дальневосточных леопардов.

Леопард Памела – уже бабушка. Ранее сообщалось, что ее дочка самка Leo 120F попала в кадр фотоловушки с двумя своими котятами.

"С леопардом Памелой тоже все в порядке… Она была замечена уже со вторым своим котенком, и пока они держатся вместе. Судя по снимкам, у них нет проблем с пропитанием, животные выглядят здоровыми", — отметил Бардюк.

Дальневосточный леопард — редчайшая крупная кошка мира, внесенная в Красную книгу России и Приморского края, Красный список Международного союза охраны природы. Сегодня 70% ареала дальневосточного леопарда расположены в границах нацпарка "Земля леопарда" в Приморье. В 2017 году на этой территории зафиксировано 86 взрослых особей леопарда и 21 котенок. Еще более 200 дальневосточных леопардов живут в зоопарках по всему миру. Это — потомки изъятых из леса хищников. Популяция в неволе считается резервной и в будущем может стать основой для реинтродукции леопардов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.