Виктор Бардюк: Ким Чен Ын может дать имя приморскому леопарду

Численность самой редкой в мире крупной кошки — дальневосточного леопарда — в последние годы неуклонно растет, но ее популяция до сих пор не стабилизировалась. Виктор Бардюк, недавно назначенный на должность директора национального парка "Земля леопарда" в Приморье, рассказал в интервью РИА Новости о том, возможно ли создание резервной популяции зверя, как поживает крестница Памелы Андерсон и при каких условиях лидер КНДР Ким Чен Ын сможет дать имя приморскому хищнику. Беседовала Надежда Егорова.

— Вы недавно вступили в должность директора нацпарка. Что из опыта своей предыдущей работы — замминистра природных ресурсов Хабаровского края — вы планируете применить в Приморье?

— Я работаю в области охраны окружающей среды уже 23 года, прошел все ипостаси — от специалиста до председателя краевого комитета охраны окружающей среды, поэтому все аспекты охраны природы мне знакомы. Я создавал и участвовал в создании особо охраняемых природных территорий — Анюйского нацпарка, Шантарского нацпарка, региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

В части ООПТ у Хабаровского края есть полезный опыт — создание экологических коридоров. Такие особо охраняемые территории соединяют две и более особо охраняемых территории и служат для обеспечения миграции тигров и копытных — объектов питания хищных кошек. Здесь, в Приморье, как мне видится, не все места обитания леопарда находятся под охраной — фиксируются случаи, когда леопарда замечают за пределами нацпарка. Есть потенциальные места, которые можно использовать для восстановления исторического ареала обитания хищника.

Скажем, само напрашивается создание Борисово-Барановского экологического коридора, примыкающего к северному участку нацпарка, и многие специалисты эту идею поддерживают. До Уссурийского заповедника и далее отмечено, что, например, тигр передвигался, проходил под мостовые пространства, через автодорогу Хабаровск — Владивосток. То есть при условии организации на дороге устройств для обеспечения миграции диких животных создание такого экологического коридора было бы очень актуальным.

— Какие у вас в этой должности первоочередные задачи?

— У нас есть стратегия РФ для сохранения амурского тигра. Она утверждена в 2010 году, а несколько ранее я принимал участие в разработке плана действий по сохранению амурского тигра, многие положения которого легли в основу этой стратегии. Стратегия сохранения леопарда в России утверждена в 2013 году, но, как любая стратегия, она носит во многом рамочный характер и конкретные действия для ее реализации и расширения должны быть расписаны в плане действий, чем мы сейчас и занимаемся.

ФГБУ "Земля леопарда" разрабатывает перспективный план действий, который определит нашу работу по сохранению леопарда, мест его обитания на среднесрочную перспективу до 2024 года. Этот план должен быть увязан с национальным проектом "Экология" и с федеральными проектами в его составе — "Сохранение биоразнообразия" и "Чистая страна".

— Когда такой план может быть готов?

— Сейчас мы его верстаем. Конечно, будем согласовывать его со специалистами нацпарка, научным сообществом и экспертами, будем его обсуждать.

— Каковы сегодня прогнозы по популяции леопарда? Можно ли сказать, что она стабилизировалась и этому виду больше ничего не угрожает? © Фото : ФГБУ «Земля леопарда» Угрозы исчезновения дальневосточного леопарда нет, заявил Иванов

— Такого нельзя говорить ни в коем случае. Во-первых, можно сглазить. Это шутка, конечно. Но сейчас слишком небольшая численность популяции, чтобы можно было говорить о ее стабильности — всего около 100 особей. Леопард все еще остается в высшей категории Красной книги Международного союза охраны природы — это виды на грани исчезновения.

Более-менее свободно вздохнуть можно будет, когда численность леопарда в дикой природе достигнет 150 взрослых особей. Это та величина, которая, по расчетам биологов, определяет устойчивость и достаточное генетическое разнообразие внутри популяции, чтобы не допустить близкородственного скрещивания. Поэтому еще идти и идти — популяцию нужно увеличивать минимум в два раза.

— Есть ли тенденция к росту численности леопардов в Приморье?

— Конечно, тенденция есть. Создание нацпарка для сохранения этого хищника — успешный проект. На последнем Восточном экономическом форуме отмечалось, что это история успеха. Все-таки увеличить численность с 30-35 особей до 86, почти в три раза за такое короткое время — за 10 лет, это дорогого стоит.

Это произошло благодаря в первую очередь усилиям куратора проекта Сергея Иванова. Он обратил внимание на проблему леопарда в 2007 году и дал поручение правительству РФ и РАН принять меры по созданию на базе заповедника "Кедровая падь" и заказника "Леопард" особо охраняемой территории для охраны леопарда и обустройству служебного поселка в селе Барабаш. В 2012 году образована "Земля леопарда", в 2017 году построена усадьба в Барабаше. Поручение Иванова исполнено, и это принесло результаты, значимые на мировом уровне.

— При численности в 150 особей леопардам в крае не будет тесно? Все-таки уже сообщалось о том, что нацпарк изучает вопрос расселения леопарда в южном Приморье в связи с тем, что его численность на ограниченном участке приближается к оптимальному пределу.

— Расселение — это естественный и нужный процесс. Это дикие животные, они склонны мигрировать, осваивать новые территории, особенно самцы. Но говорить, что территория тесная, мы пока не можем. Охотничьи угодья у леопарда перекрываются. Но на территории одного взрослого самца могут нормально сосуществовать несколько самок, а по границам ходить более молодые самцы. Как показывает исследование социальной структуры популяции, ограничений по плотности нет. Когда численность копытных большая, достаточная для пропитания, охотничьи угодья зверя сужаются.

— К вопросу о расселении леопарда. Сообщалось о возможном создании переходов через шоссе и возможной реинтродукции этих зверей в Уссурийском или Лазовском заповеднике. В какой стадии этот проект? И увязывается ли он с вашей идеей создания экологических коридоров?

— В этом направлении мы будем проводить работы по восстановлению исторического ареала обитания леопарда, будем обеспечивать миграцию хищников, создание экологических коридоров. Есть зарубежный опыт, и у нас в крае есть первый в России экологический тоннель. Если будет невозможна полноценная миграция, например через дорогу Хабаровск — Владивосток, то будем работать над созданием резервной популяции. Это необходимо, пусть она будет даже изолированная. Если что-то случается с основной популяцией — обстоятельства могут быть разные, например эпизоотия, — то резервная популяция позволяет ее восстановить.

— Когда планируется начать работы по созданию резервной популяции? © РИА Новости / Виталий Аньков Туристические маршруты заработают в кластере "Леопарды на Гамова"

— Мы работаем в этом направлении, все в проектной стадии. Это требует широкого обсуждения с научным и экспертным сообществом. Например, был "положительный" советский опыт, когда решения принимали быстро и быстро их осуществляли, — взяли и расселили ондатру. Этот интродуцированный из Северной Америки зверек расплодился везде, и какой от него сейчас плюс? Зачем это надо было делать вообще?

Поэтому надо все взвесить, чтобы не было конфликтных ситуаций, чтобы там, где будем создавать популяцию леопарда, эти звери не оказывали негативного воздействия на местное население. Хоть дальневосточный леопард и не нападает на людей, по крайней мере, ни одного случая не зафиксировано, но на домашних животных напасть может, поэтому мы должны принять все меры предосторожности. Должна быть кормовая база, ее нужно рассчитать. Будет ли достаточно копытных в том же Лазовском заповеднике, куда леопарду придется идти?

— Рассматриваются ли другие регионы Дальнего Востока для расселения?

— Вообще, ареал обитания леопарда исторически был очень большой, его фиксировали даже на Хингане — это ЕАО, Амурская область. Но, думаю, настолько далеко идти, наверное, не стоит, потому что леопард не так приспособлен, как, например, тигр, к суровым условиям, к многоснежью. В южном Приморье для него оптимальные места обитания: климат более-менее мягкий, склоны малоснежные или вообще без снега всю зиму, относительное обилие копытных.

— В Хабаровском крае нет леопардов, но живут тигры, и вы специализировались больше на защите именно этой кошки. Есть ли разница в мерах по сохранению популяции тигров и леопардов?

— Нет, крупные кошки — они везде крупные кошки, особой разницы нет. Единственное, экотопы у них разные — если леопарды ходят по хребтам, водоразделам, то тигры — по долинам ручьев. Также тигры любят дороги, а леопарды на них не выходят.

— Ранее сообщалось, что два котенка дальневосточного леопарда впервые за 60 лет родились в Московском зоопарке от леопарда Николая. Как у них дела? CC BY-SA 4.0 / официальный сайт мэра Москвы / Котята дикого дальневосточного леопарда впервые за 60 лет родились в неволе

— Два котенка Николая благополучно живут в Московском зоопарке. Партнерша — леопард из зоопарка, но кровь у нее чистой линии. Это тоже одно из направлений, которое нужно развивать. Сергей Иванов при посещении усадьбы нацпарка сказал: "В дикой природе живет 100 леопардов, а в неволе 300. Я хочу, чтобы было наоборот — 100 в неволе и 300 в дикой природе". В этом направлении и будем работать.

— Отмечались ли новые котята в нацпарке?

— Камеры постоянно фиксируют котят, "плотность" леопарда стала выше, и эти кошки чаще попадают в объектив фотоловушки. Если за весь прошлый год было получено около 6,5 тысячи снимков леопарда, то за полгода 2018 года — уже почти 8 тысяч. Идентифицировать молодых леопардов сложно. Они должны вылинять, должен пройти подростковый пух, пятна должны принять характерную форму и окраску. К тому же в сравнении со взрослыми животными у детенышей выше смертность, поэтому в нашу базу заносятся только взрослые леопарды.

— Планирует ли нацпарк какие-то совместные с КНР проекты по сохранению леопарда?

— Китай — это просто необходимое направление, потому что наши леопарды мигрируют в КНР в поисках новых мест, новой кормовой базы, кроме того, у самцов работает ориентировочный рефлекс — они любят ходить и заходят на территорию соседнего государства. Китайская сторона принимает определенные шаги в направлении совместной работы. На заседаниях российско-китайских групп по сохранению биоразнообразия наша страна долго подбивала их создавать особо охраняемые трансграничные территории, комплементарные нашим. Например, на границе Приморья и Хабаровского края есть хребет Стрельникова, по которому проходит миграция копытных и тигров.

Уступая многочисленным обращениям российской стороны, китайская создала на своей прилегающей части ООПТ "Ваньдашань". После КНР объединила три своих резервата в территорию "Парк тигра и леопарда" — это парк центрального подчинения. Они анонсировали его создание, и, судя по планам, там должны заложить достаточно серьезные средства на меры по охране и восстановлению численности тигра и леопарда. То есть предпосылки для создания российско-китайского трансграничного резервата созданы.

Но этому должна предшествовать работа сначала на уровне экспертов, далее на уровне межправительственных рабочих органов, рабочей группы, подкомиссии по охране окружающей среды и после должно быть подписано межправительственное соглашение. Мы рассчитываем, что эта работа займет примерно два года.

— Планируются ли совместные проекты по сохранению леопардов с КНДР? Выступали ли специалисты из этой страны с предложением о сотрудничестве?

— Единственное сотрудничество по сохранению биоразнообразия, которое включает представителей КНДР, ведется в рамках проекта ООН по устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству в регионе Северо-Восточной Азии, туда входит представитель Северной Кореи. И тема исследования обитания тигра и леопарда в КНДР там затрагивалась. Но после этого обсуждения практических дел не было. Но, учитывая достаточно изолированную политику Северной Кореи, в качестве первого шага это уже само по себе неплохо.

— Заинтересован ли нацпарк в обмене данными с северокорейскими специалистами?

— Конечно, заинтересован. Нацпарк граничит с Северной Кореей, и теоретически также возможны миграции леопарда через Туманган, через реку Туманную. Ловушки фиксировали хищника у границы, хотя водно-болотные угодья, которые там преобладают, это не совсем типичные места обитания леопарда, и тем не менее. Но сколько сейчас леопардов в Северной Корее, мы не знаем.

— И от КНДР не поступало никаких данных о численности леопарда?

— Не поступало, и я думаю, наши соседи с юга и сами не знают, сколько у них этих хищников.

— Как дела у леопарда-крестницы Сергея Иванова и у Памелы — крестницы актрисы Памелы Андерсон?

— Что касается крестницы Иванова Дуни, то там все хорошо. Она полна сил, бодра, охотится, ей восемь лет. Есть предположение, что она беременна, осенью эта информация может подтвердиться. От кого беременна — неизвестно, мы пока настолько в личную жизнь леопарда не проникли. Иногда фотоловушки фиксируют возможные свидания леопардов, но не в случае Дуни.

С леопардом Памелой тоже все в порядке. В начале 2018 года она была замечена уже со вторым своим котенком, и пока они держатся вместе. Судя по снимкам, у них нет проблем с пропитанием, животные выглядят здоровыми.

Вообще, институт хранителя леопарда — это интересная практика и еще одна история, которая может быть тиражирована на других особо охраняемых территориях.

— Уже проходили акции, когда россияне выбирали имя леопарду. Планируются ли еще подобные мероприятия? © РИА Новости / Евгений Биятов За идею: от забегов в защиту тигров до плоггинга

— Да, эту практику, конечно, нужно продолжать и расширять, возможно, с привлечением коллективов, с проведением детских голосований. Мы планируем в ближайшее время еще раз провести подобное мероприятие. К счастью, непоименованных леопардов еще много — около 50 особей только из тех, что фиксировались в 2017 году. Также есть планы давать имена леопардам, приурочивая их к визитам известных людей.

— Не хотите предложить Ким Чен Ыну назвать леопарда, если он посетит Приморье и, в частности, нацпарк?

— Ким Чен Ыну? Возможно. Учитывая, что он на поезде ездит, а железнодорожная линия "Барановский — Хасан" проходит вдоль границ "Земли леопарда", посетить нацпарк было бы удобно. Если Ким Чен Ын поддержит идею изучения дальневосточного леопарда на своей территории, можно задуматься над тем, чтобы он стал персональным хранителем одной из определенных нами кошек.

— Появился ли у вас за время работы в нацпарке леопард-любимчик?

— Мы любим всех без исключения леопардов, все они уникальны, каждый — произведение природы, потеря каждого невосполнима. Поэтому любим всех и будем охранять всех.