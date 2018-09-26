В Сети отреагировали на скандальную акцию в метро Петербурга

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Санкт-Петербурге прошла акция против свойственной мужчинам привычки сидеть в метро с раздвинутыми ногами (мэнспрединга). В Сети резко отреагировали на действия феминисток.

Ранее в интернете появилось видео, на котором девушка обливает раствором с отбеливателем мужчин, которые занимают больше одного места. При этом многие из потерпевших сидят в полупустом вагоне и никому не мешают. Целью акции, как утверждает Анна Довгалюк, было привлечение внимания к явлению под названием "мэнспрединг" — манере мужчин сидеть с широко раздвинутыми ногами.

Большинство пользователей негативно отнеслись к данной акции, многие назвали ее проведение аморальным, некоторые комментаторы призвали обратиться с жалобой на активистку в правоохранительные органы.

"Кто вам дал право решать, что делать мужчинам? И кто дал право портить имущество другого человека, которое охраняется законами Российской Федерации", — возмутился Михаил Яншин.

"Вы очень хорошенькая, но не очень умны. Такое бывает!" — заметил Сергей Лившиц.

"И еще вопрос — какой угол ног еще приличный, а при каком угле можно говорить об эффекте мэнспрединга?", — сыронизировал Александр Иов.

"Как низко пало общество…Всякая перхоть пытается себя пропиарить, причем все-равно, каким способом…", — отметил Игорь Рыльский.

"Изучила "юриспруденцию"? Вот получи — насилие, хулиганство, порча чужого имущества. Жди повестки. Видео и ссылки на твои каналы переданы в прокуратуру", — написал Николай Коптев

"Отправила письмо с видео декану, пусть порадуется какие…. у него в институте учатся!", — заявила Екатерина Коцаренко.

"Господа! Не забывайте отправлять жалобу на ролик, страницу и пост! Засудим эту ненормальную!" — предложил пользователь Max Andreenkov.

"Я надеюсь, вы привлечете внимание органов МВД к своей персоне", — написал Андрей Токарев.