В Сети отреагировали на скандальную акцию в метро Петербурга

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Санкт-Петербурге прошла акция против свойственной мужчинам привычки сидеть в метро с раздвинутыми ногами (мэнспрединга). В Сети резко отреагировали на действия феминисток.
Большинство пользователей негативно отнеслись к данной акции, многие назвали ее проведение аморальным, некоторые комментаторы призвали обратиться с жалобой на активистку в правоохранительные органы.
"Кто вам дал право решать, что делать мужчинам? И кто дал право портить имущество другого человека, которое охраняется законами Российской Федерации", — возмутился Михаил Яншин.
"Вы очень хорошенькая, но не очень умны. Такое бывает!" — заметил Сергей Лившиц.
"И еще вопрос — какой угол ног еще приличный, а при каком угле можно говорить об эффекте мэнспрединга?", — сыронизировал Александр Иов.
"Как низко пало общество…Всякая перхоть пытается себя пропиарить, причем все-равно, каким способом…", — отметил Игорь Рыльский.Николай Коптев.
"Отправила письмо с видео декану, пусть порадуется какие…. у него в институте учатся!", — заявила Екатерина Коцаренко.
"Господа! Не забывайте отправлять жалобу на ролик, страницу и пост! Засудим эту ненормальную!" — предложил пользователь Max Andreenkov.
"Я надеюсь, вы привлечете внимание органов МВД к своей персоне", — написал Андрей Токарев.