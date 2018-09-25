В петербургском метро заявили, что не получали жалоб на акцию феминисток

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. В Петербургском метрополитене не знают об акции активисток, которые заявили, что обливали раствором с отбеливателем мужчин, которые занимали больше одного места в вагоне метро; жалоб от пассажиров не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе метрополитена.

На Youtube-канале одной из активисток ранее был размещен видеоролик об акции против свойственной мужчинам привычки сидеть в метро с раздвинутыми ногами (мэнспрединга). На кадрах видно, как девушка обливает раствором с отбеливателем мужчин, которые занимают больше одного места. Активистка утверждает, что ролик нацелен на привлечение внимания к "отвратительному явлению, с которым борются во всем мире". По ее мнению, мужскую привычку занимать больше одного места в общественном транспорте, широко раздвинув ноги, можно рассматривать как акт гендерной агрессии и откровенное неуважение к находящимся рядом женщинам.

"Мы видели этот видеоролик в интернете… Мы разбираемся только тогда, когда есть реальные жалобы. Жалоб от пассажиров никаких не было", — сказала собеседница агентства.