Роскачество оценило рыбные консервы

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Роскачество завершило исследование консервов из лососевых рыб, результаты которого показали: в целом продукция на рынке — безопасная и качественная, однако некоторые консервы показали себя не с лучшей стороны: например, рыба в них подменялась на другую, а в ряде случаев продукция была неприятна на вкус и запах, говорится в сообщении Роскачества.

Для участия в исследовании были закуплены консервы из лососевых рыб 23 торговых марок, которые занимают существенную долю рынка. Исследованные консервы были произведены в России: в Сахалинской, Московской, Псковской и Рязанской областях, а также в Москве, Камчатском и Приморском крае.

"Продукцию оценивали по 38 показателям качества и безопасности, проверяя, прежде всего, не заменили ли более дорогую нерку или кижуча более дешевой горбушей, а также изучая вкус, количество рыбы в банке и ее безопасность для здоровья человека. Результаты исследования показали, что все закупленные консервы безопасны и большинство из них — качественные", — отмечается в исследовании.

Одним из этапов проверки продукции стало исследование на предмет видовой подмены. "Производитель, чтобы сэкономить, может заменить более дорогую рыбу на более дешевую, но обычный потребитель вряд ли заметит разницу", — поясняет Роскачество. Согласно сообщению организации, подмена действительно была обнаружена в продукции ряда производителей: так, вместо нерки, кеты и кижуча в ряде консервов была обнаружена горбуша.

На вкус и цвет



Эксперты организации также проверили количество рыбы и бульона в консервах. Роскачество отмечает, что, согласно техрегламенту о безопасности рыбы и рыбной продукции, в одной банке должно быть не менее 50% рыбы от общей нетто-массы. По итогам исследований обязательным требованиям техрегламента соответствуют все консервы.

"По результатам исследования, все проверенные консервы — безопасны. Специалисты Роскачества изучили продукцию на наличие токсических элементов (свинца, кадмия, ртути, мышьяка), пестицидов гексахлорциклогексана и его изомеров, ДДТ и его метаболитов — никаких соединений, которые бы представляли опасность для человека, не было обнаружено", — добавляет организация.

Содержание полихлорированных бифенилов (характеризуют, насколько экологически чисто место вылова рыбы) и гистамина (отражает свежесть продукта) во всех консервах находится в пределах допустимых значений. "Не обнаружили эксперты Роскачества в консервах и клостридий (в том числе возбудителей ботулизма), плесневых грибов и дрожжей", — отмечается в сообщении.

Кроме того, консервы были проверены на наличие личинок. Организация отмечает, что при подготовке сырья для консервов производитель может не увидеть личинки, однако бояться этого не стоит: в процессе производства консервы проходят стерилизацию, которая обеспечивает полное отсутствие живых личинок; во-вторых, неживые личинки безопасны для здоровья.

Тем не менее, неживые личинки нематод были обнаружены в консервах девяти торговых марок. "Не менее важным этапом исследования стало изучение вкуса, цвета и запаха лососевых консервов. В результате выяснилось, что консервы четырех торговых марок неприятны на вкус и запах", — сообщает Роскачество. Среди других проблем ряда рыбных консервов: дряблая консистенция мяса, отсутствие порядка при укладке рыбы, а также наличие в консервах рыбы с чешуей.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".