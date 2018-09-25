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Общество

Роскачество оценило рыбные консервы

(обновлено: 08:49 25.09.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкРыбные консервы. Архивное фотоРыбные консервы. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Роскачество завершило исследование консервов из лососевых рыб, результаты которого показали: в целом продукция на рынке — безопасная и качественная, однако некоторые консервы показали себя не с лучшей стороны: например, рыба в них подменялась на другую, а в ряде случаев продукция была неприятна на вкус и запах, говорится в сообщении Роскачества.

Покупатели в магазине Пятерочка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Для участия в исследовании были закуплены консервы из лососевых рыб 23 торговых марок, которые занимают существенную долю рынка. Исследованные консервы были произведены в России: в Сахалинской, Московской, Псковской и Рязанской областях, а также в Москве, Камчатском и Приморском крае.

"Продукцию оценивали по 38 показателям качества и безопасности, проверяя, прежде всего, не заменили ли более дорогую нерку или кижуча более дешевой горбушей, а также изучая вкус, количество рыбы в банке и ее безопасность для здоровья человека. Результаты исследования показали, что все закупленные консервы безопасны и большинство из них — качественные", — отмечается в исследовании.

Одним из этапов проверки продукции стало исследование на предмет видовой подмены. "Производитель, чтобы сэкономить, может заменить более дорогую рыбу на более дешевую, но обычный потребитель вряд ли заметит разницу", — поясняет Роскачество. Согласно сообщению организации, подмена действительно была обнаружена в продукции ряда производителей: так, вместо нерки, кеты и кижуча в ряде консервов была обнаружена горбуша.

На вкус и цвет

Креветки. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Роскачество оценило безопасность продаваемых в магазинах креветок
Эксперты организации также проверили количество рыбы и бульона в консервах. Роскачество отмечает, что, согласно техрегламенту о безопасности рыбы и рыбной продукции, в одной банке должно быть не менее 50% рыбы от общей нетто-массы. По итогам исследований обязательным требованиям техрегламента соответствуют все консервы.

"По результатам исследования, все проверенные консервы — безопасны. Специалисты Роскачества изучили продукцию на наличие токсических элементов (свинца, кадмия, ртути, мышьяка), пестицидов гексахлорциклогексана и его изомеров, ДДТ и его метаболитов — никаких соединений, которые бы представляли опасность для человека, не было обнаружено", — добавляет организация.

Содержание полихлорированных бифенилов (характеризуют, насколько экологически чисто место вылова рыбы) и гистамина (отражает свежесть продукта) во всех консервах находится в пределах допустимых значений. "Не обнаружили эксперты Роскачества в консервах и клостридий (в том числе возбудителей ботулизма), плесневых грибов и дрожжей", — отмечается в сообщении.

Лаборатория по контролю за качеством производства соков. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Роскачество рассказало, на что обращать внимание при покупке сока
Кроме того, консервы были проверены на наличие личинок. Организация отмечает, что при подготовке сырья для консервов производитель может не увидеть личинки, однако бояться этого не стоит: в процессе производства консервы проходят стерилизацию, которая обеспечивает полное отсутствие живых личинок; во-вторых, неживые личинки безопасны для здоровья.

Тем не менее, неживые личинки нематод были обнаружены в консервах девяти торговых марок. "Не менее важным этапом исследования стало изучение вкуса, цвета и запаха лососевых консервов. В результате выяснилось, что консервы четырех торговых марок неприятны на вкус и запах", — сообщает Роскачество. Среди других проблем ряда рыбных консервов: дряблая консистенция мяса, отсутствие порядка при укладке рыбы, а также наличие в консервах рыбы с чешуей.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".

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