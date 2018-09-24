Названы города, из которых люди чаще всего переезжают в Москву

Девочка с на вокзале. Архивное фото

Девочка с на вокзале. Архивное фото

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Москву чаще всего переезжают жители Санкт-Петербурга, сообщает портал Strelka Mag в исследовании, проведенном с Socialdatahub.

Эксперты проанализировали данные из анкет пользователей "Вконтакте". Согласно данным специалистов, около 170 тысяч жителей Северной столицы решили покинуть свой город и поселиться в Москве. В тройку лидеров городов-доноров Москвы также вошли Екатеринбург и Нижний Новогород.

В свою очередь, Москва занимает первое место в списке городов, откуда переезжают в Петербург. Жители Дальнего Востока также предпочитают перебираться в северную столицу.