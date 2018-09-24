Медведев поручил ускорить работу по ликвидации отходов Байкальского ЦБК

ГОРКИ, 24 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству ускорить работу по ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), на это выделено 4,5 миллиарда рублей.

Глава российского правительства на совещании с вице-премьерами сообщил об утверждении проекта по ликвидации отходов ЦБК. Он напомнил, что ранее работа комбината была остановлена, но хранилище его токсичных отходов находится в километровой зоне от побережья Байкала.

"Мы все понимаем, как важно беречь такое уникальное озеро, как Байкал, тем более, в случае чрезвычайной ситуации могут пострадать и местные жители, и тысячи туристов", — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что для решения этой проблемы действует специальная федеральная целевая программа.

"Средства на финансирование работ по ликвидации отходов комбината в бюджете на текущий год и два последующих предусмотрены в рамках этой ФЦП. Всего это более 4,5 миллиарда рублей. Нужно как можно быстрее провести мероприятия по утилизации отходов Байкальского комбината", — заявил глава правительства.

Как рассказал вице-премьер Алексей Гордеев, правительство уже определило главного исполнителя работ по утилизации отходов, к которым также привлечены специалисты Росприроднадзора и представители общественных организаций. Он сообщил, что определен метод, которым будет производиться утилизация отходов с переходом их в самый безвредный пятый класс опасности.

"То есть, это будет биомасса, которая может использоваться как органическое удобрение", — заявил Гордеев.

Премьер-министр поручил ему контролировать данный процесс.

"Возьмите под контроль тогда. Деньги есть, решения все есть. Надо, наконец, этот вопрос закрыть", — сказал Медведев.