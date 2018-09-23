В Петербурге на станции метро родился ребенок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен — РИА Новости. На станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге родился мальчик, помощь оказали сотрудники станции, сообщает петербургский метрополитен.

"На станции "Технологический институт" в 13.45 родился мальчик. Помощь в быстрых родах оказали сотрудники станции", — говорится в сообщении.

В настоящее время женщина с ребенком находятся в больнице, с ними все хорошо. "Это первый малыш, который появился на свет в петербургской подземке за более чем полувековую историю", — сообщает метрополитен.