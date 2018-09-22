Полиция назвала число участников акции против пенсионных изменений в Москве

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. На организованный КПРФ митинг против изменений пенсионного законодательства, который проходит в Москве на проспекте Академика Сахарова, собрались около трех тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка.
Второго сентября КПРФ также провела на проспекте Сахарова митинг против изменений пенсионного законодательства. Тогда в нем участвовали порядка шести тысяч человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. Эксперты сочли, что акция не достигла успеха, а столь малое число ее участников говорит о кризисе доверия к КПРФ.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет — для женщин, его установили десятки лет назад. Вопрос об изменениях пенсионного законодательства обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.