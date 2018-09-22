Полиция назвала число участников акции против пенсионных изменений в Москве

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. На организованный КПРФ митинг против изменений пенсионного законодательства, который проходит в Москве на проспекте Академика Сахарова, собрались около трех тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, в акции принимают участие Центральный, Московские городской и областной комитеты компартии, Движение в поддержку армии, Союз советских офицеров, всероссийское женское движение "Надежда России", Ленинский коммунистической союз молодежи и другие левые движения.

Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка.

Второго сентября КПРФ также провела на проспекте Сахарова митинг против изменений пенсионного законодательства. Тогда в нем участвовали порядка шести тысяч человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. Эксперты сочли, что акция не достигла успеха, а столь малое число ее участников говорит о кризисе доверия к КПРФ.

В июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако в конце августа президент Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором предложил ряд мер для смягчения этого решения. В частности, он выступил за установление пенсионного возраста для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты работников предпенсионного возраста, включая уголовную ответственность для работодателей за увольнение перед пенсией. Эти предложения, оформленные как поправки к законопроекту, президент внес в Госдуму 6 сентября.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет — для женщин, его установили десятки лет назад. Вопрос об изменениях пенсионного законодательства обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.