Голикова рассказала, сколько женщин в России занимают руководящие должности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Более 40% руководящих должностей в России занимают женщины, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании второго Евразийского женского форума.

"По итогам 2017 года 41% руководящих должностей в России занимают женщины – это позитивный показатель, характеризующий степень участия женщин в принятии решений в обществе во всех социально-экономических сферах", — заявила вице-премьер.

"Если мы посмотрим на гендерное распределение рабочих мест, которые занимают специалисты высшего уровня квалификации, то мы увидим, что в важнейших сферах число женщин превалирует. Так, в образовании среди работников высшей квалификации 83,2% — это женщины. В здравоохранении в этой категории 65,9% женщин", — отметила Голикова.