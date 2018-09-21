Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Облачная погода без осадков ожидается в Москве в пятницу, температура в столице может колебаться от плюс 24 до 26 градусов, однако рекорда тепла синоптики не обещают, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Сегодня в Москве и области мы ожидаем небольшую облачность, без осадков. Температура днём в мегаполисе 24-26 градусов, в Подмосковье от 22 до 27 градусов, однако в реальности она вряд ли поднимется до подобных значений, поэтому рекорд вряд ли будет", — сказал собеседник агентства.

По информации синоптиков, в пятницу в столице ожидается юго-западный ветер, его скорость составит 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное, его значение достигнет 750 миллиметров ртутного столба.