В Совфеде призвали сохранить долгие новогодние выходные

Праздничный стол во время встречи Нового года. Архивное фото

Праздничный стол во время встречи Нового года. Архивное фото

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает, что нужно сохранить продолжительные новогодние выходные для россиян.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложения Минтруда о переносе выходных в 2019 году. Проектом предлагается, что в декабре-январе россияне будут отдыхать десять дней подряд. Периодически возникают предложения сократить время отдыха россиян после Нового года.

"Многовато, конечно, но с детьми что делать? Новогодние праздники уже стали доброй традицией, каникулами с семейным укладом", — сказал Рязанский РИА Новости в четверг.

Он подчеркнул, что люди уже привыкли что-то планировать в рамках новогодних выходных — семейный отдых, поездки к родным и так далее.

"Если родители раньше выйдут на работу, тогда нужно организовывать больше мест отдыха для детей. Поскольку ребята, оставшиеся без внимания родителей, — это не безопасно", — сказал сенатор.

"Мне кажется, все уже устоялось", — заключил он.