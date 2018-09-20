С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Учительница музыки, которая в ходе воспитательной беседы с детьми назвала их "тупыми" и "убогими", извинилась, а свои слова объяснила тем, что имела в виду духовную бедность, сообщает в четверг аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.
Как уточняет аппарат детского омбудсмена, инцидент произошел на уроке музыки в 6-м классе. По информации ведомства по защите прав детей, один из учеников сделал запись речи педагога, показал видео родителям и выложил его в интернет.
По данным аппарата детского омбудсмена, районная прокуратура по итогам проверки внесла представление директору школы и поставила вопрос о привлечении виновных к ответственности.
"Сейчас учитель музыки на больничном. После его окончания будет решен вопрос о применении дисциплинарного взыскания за нарушение норм педагогической этики", — информирует аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.