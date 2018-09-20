Матвиенко призвала "дорогих подруг" продолжить форум после селфи с Путиным

Президент РФ Владимир Путин фотографируется с участницей второго Евразийского женского форума в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин фотографируется с участницей второго Евразийского женского форума в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Курьезная ситуация возникла на втором Евразийском женском форуме в Петербурге, куда приехал выступить Владимир Путин. Участницы форума, которые хотели сфотографироваться с президентом, долго не отпускали главу государства, и организаторам пришлось призывать их продолжить мероприятие.

Участниц женского форума не смогли оторвать от Путина. Они плотно обступили президента и долго не хотели его отпускать. Модератор форума по-русски и по-английски отчаянно умолял их занять свои места pic.twitter.com/YClG1IDm9u — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 20 сентября 2018 г.

После выступления президент по приглашению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко спустился с трибуны в зал, чтобы сделать коллективное фото с участницами форума. Однако женщины не захотели отпускать главу государства, каждая хотела сфотографироваться с ним лично.

Незапланированная фотосессия затянулась, несмотря на многократные и настойчивые призывы организаторов к участницам форума занять свои места.

Женщины не сразу разошлись по своим местам и после того, как ушел президент. Они продолжали демонстрировать друг другу фотографии, сделанные с главой государства. Успокоить взволнованных делегаток удалось только Матвиенко, которая обратилась к "дорогим подругам" с призывом продолжить работу форума.