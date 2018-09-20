Под Волгоградом пройдет прощание с погибшим в Сирии летчиком Назаровым

ВОЛГОГРАД, 20 сен – РИА Новости. Прощание с летчиком Константином Назаровым, который погиб в Сирии 17 сентября, пройдет в школе поселка Новониколаевск Волгоградской области, где он учился, сообщила РИА Новости директор школы Ольга Горемыкина.

Назаров вырос в поселке Новониколаевск, после окончания школы в 2002 году с серебряной медалью поступил в летное училище. Последним местом службы была Кубинка. Как рассказала РИА Новости директор школы, Назаров часто навещал школу и рассказывал ученикам о своей профессии. В Новониколаевске живет мама летчика, дом Назаровых находится напротив образовательного учреждения.

"Мама Константина уехала в воинскую часть в Подмосковье за телом сына. Хоронить будут у нас в поселке, но дату точную пока не могут назвать: либо в воскресенье, либо в понедельник. Родственники попросили, чтобы прощание состоялось на территории школы", — сообщила РИА Горемыкина.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.