Верховный суд ожидает пересмотра приговоров по делам об экстремизме

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Верховный суд РФ ожидает пересмотра приговоров по делам об экстремизме после принятия постановления пленума, заявил журналистам судья ВС Владимир Давыдов.

Пленум Верховного суда РФ в четверг принял постановление с рекомендациями для судей при рассмотрении дел экстремистской направленности. Новая редакция постановления призывает судей оценивать контекст опубликованной в интернете информации, признанной экстремистским, личность автора, его соцсети. ВС напомнил, что вопрос о том, является ли информация экстремистской, относится исключительно к компетенции судьи, поэтому им не следует слепо верить экспертам. Ранее Давыдов, комментируя рекомендации, отметил, что бездумные репосты материалов, признанных экстремистскими, не являются преступлением, если умысла на разжигание ненависти не было.

"Конечно, постановление пленума имеет обратную силу, ведь мы разъясняем действующий закон", — сказал он.

По его словам, для ВС всегда было очевидно, что по таким делам необходимо доказывать умысел на разжигание ненависти и вражды, а не слепо наказывать за сомнительные посты в соцсетях, но правоохранительные органы пошли по пути "избыточного привлечения к уголовной ответственности".