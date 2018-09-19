Совфед займется разработкой мер для снижения уровня насилия в УИС

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Совет Федерации в осеннюю сессию намерен уделить особое внимание совершенствованию законодательства для гуманизации условий содержания в местах лишения свободы, займется разработкой мер по снижению уровня насилия и жестокости в системе исполнения наказаний, сказала первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова.

В среду сенатор приняла участие в специальном заседании президентского совета по правам человека, посвященного вопросам защиты прав заключенных.

"В осеннюю сессию Совет Федерации принял решение особое внимание уделить совершенствованию законодательства, которое направлено, в том числе, на гуманизацию условий содержания лиц, находящихся в местах лишения свободы. И основная наша задача — как раз разработать конкретные меры по снижению уровня насилия и жестокости в системе исполнения наказаний", — сказала Бокова в ходе заседания.

Интерес в этом плане представляют и нынешняя дискуссия в СПЧ, и конкретные предложения правозащитников, отметила она.

"Мы постараемся найти из них то, что можно вынести на законодательный уровень. Мы поставили задачу в осеннюю сессию еще раз встретиться с советом, уже в рамках нашего комитета", — добавила сенатор.