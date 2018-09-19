Правительство предложило повысить МРОТ

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Кабинет министров предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

"Проектом федерального закона <…> предлагается установить с 1 января 2019 года МРОТ в сумме 11280 рублей в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года", — говорится в документе, с которым ознакомились в РИА Новости.

Рост показателя составит 1,048%. Уточняется, что, с учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате, МРОТ вырастет дифференцированно — от 117 рублей в центральных и южных районах до 351 рубля в Чукотском автономном округе.

Последний раз МРОТ повышали в мае до 11163 рублей в месяц, тогда он сравнялся с прожиточным минимумом. Мера коснулась трех миллионов человек, регионам на ее реализацию выделили дополнительные двадцать миллиардов рублей.