Путин подписал закон о повышении МРОТ

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда, его текст опубликован на интернет-портале правовой информации.

С мая МРОТ составит 11 163 рубля в месяц, сравнявшись с прожиточным минимумом. Реализация закона коснется трех миллионов человек, в том числе 1,6 миллиона сотрудников государственных и муниципальных учреждений.

В обосновании к проекту отмечалось, что на повышение зарплат бюджетников в этом году потратят 39,3 миллиарда рублей.

Первоначально планировалось приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года, однако на встрече Владимира Путина с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым тот предложил ускорить принятие решения, перенеся его на 1 мая — День труда.

Как отмечал Путин в послании Федеральному собранию, повышение МРОТ "позитивно скажется на доходах около четырех миллионов человек". Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что регионы получат дополнительно двадцать миллиардов рублей на повышение МРОТ.