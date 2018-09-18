В Госдуме предложили запретить иностранцам работать водителями такси

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев собирается разработать законопроект, запрещающий иностранным гражданам работать водителями легковых такси в России.

Свое решение депутат объяснил тем, что сейчас ситуацию с водителями контролируют слишком слабо. "Все сейчас очень свободно, машина неизвестно где и так далее", — сказал Москвичев в ходе заседания комитета.

Ранее Евгений Москвичев выступил одним из авторов законопроекта, регулирующего деятельность агрегаторов такси. В частности, документ предусматривает ответственность для владельцев такси за передачу заказов лицам, не имеющим лицензии.

Предлагается штрафовать юридические лица на 200 тысяч рублей, а при повторном нарушении — на 500 тысяч рублей.

Также документ регулирует порядок возмещения причиненного вреда жизни и здоровью пассажира со стороны перевозчика и агрегатора. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в нижней палате парламента.